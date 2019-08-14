الشوبي يسلط الضوء على الوضع الكارثي لشوارع البيضاء بعد العيد-صور

سلط الممثل محمد الشوبي، الضوء على الوضع البيئي الذي تعيشه مدينة الدار البيضاء، بعد مناسبة عيد الأضحى، منتقدا الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية.

ونشر الشوبي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، صورا توثق للوضع في بعض شوارع الدار البيضاء، والذي يشكل ازعاجا كبيرا للساكنة، خصوصا أن مخلفات الخروف تتعفن بسرعة.

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الشوبي اقتصر في تعليقه على الصور بجملة واحدة تعبر عن موقفه اتجاه ما يحصل، وهي: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

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هذا، وسبق أن تحدث الشوبي في تدوينة سابقة عن الجوانب السلبية التي تتسبب فيها ممارسات في عيد الأضحى، لكن هناك من هاجمه واعتبر أن منشوره ينتقد العيد كشعيرة دينية.