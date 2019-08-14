مسؤول بجماعة طنجة لـ”اليوم24″ : المطرح العمومي استقبل 8468 طن من نفايات أضاحي العيد خلال 3 أيام الماضية

استقبل المطرح العمومي المغوغة بطنجة، خلال 3 أيام الماضية، حوالي 8468 طن من نفايات أضاحي العيد، بمختلف المناطق في المدينة، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10 في المئة بالمقارنة مع السنة الماضية.

وكشف نائب رئيس مجلس جماعة طنجة، ادريس الريفي التمسماني، لـ “اليوم24” أن المنطقة الشرقية لطنجة، التي تضم مقاطعتي بني مكادة والمغوغة وجزءا من مقاطعة السواني، وتخضع للتدبير المفوض لشركة solamta”، استقبلت ما يناهز 5651 طن من النفايات، على مدى ثلاثة أيام.

وأضاف التمسماني، أن المنطقة الغربية التي تضم مقاطعة طنجة المدينة وجزءا من مقاطعة السواني، وتخضع للتدبير المفوض لشركة “sita boughaz ” بلغت حصيلة النفايات فيها ما يناهز 2737 طن من مخلفات أضاحي العيد.