استعدادا للموسم القادم.. الوداد يخوض ثلاث لقاءات بمعسكر مراكش

يواصل فريق الوداد الرياضي استعداداته للاستحقاقات التي تنتظره الموسم القادم، بمعسكره بمدينة مراكش، حيث سينافس الفريق الأحمر على أربع واجهات، البطولة الاحترافية وكأس العرش، ودوري أبطال إفريقيا، ثم كأس محمد السادس.
وأكد يوسف أشامي مساعد زوران مانولوفيتش، مدرب الوداد، أن الاستعدادات تمر في أجواء جيدة، مشيرا أن الربان الجديد للقلعة الحمراء يركز كثيرا على الانضباط إلى جانب اللعب الهجومي.
وأضاف أشامي في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، أن فريقه سيخوض ثلاث مباريات ودية استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، أمام كل من أولمبيك آسفي، والكوكب المراكشي، ثم أولمبيك الدشيرة.
وعن اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم وانضموا لمعسكر الفريق، أوضح المدرب المساعد للوداد، أن الملتحقين حاليا هم أيوب الكعبي، ونجم الدين، ومحمد كمال، والبهجة، بالإضافة إلى كاسونغو كابونغو الذي يخضع لتداريب خاصة حتى يكون جاهزا بدنيا لبدء المنافسات، بعد أن توقف عن اللعب لمدة شهرين.
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