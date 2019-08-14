فساد الأضاحي في أحد دواوير زاكورة يستنفر مصالح “أونسا”

نشر عدد من المواطنين في شبكات التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، صور للحوم أضاحي فاسدة، متسائلين عن سبب فسادها رغم وضعها في المبرد، وسط تخوف من تكرار سيناريو سنة 2017، المعروف بسنة اخضرار أضاحي العيد.

واستنفرت تدوينات المواطنين مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث قال المكتب إن تدوينات على الفيسبوك ادعت تسجيل فساد أضاحي العيد ببعض المنازل، بجماعة كناوة التابعة لإقليم زاكورة.

ويقول المكتب، اليوم الأربعاء، إن مصالحه انتقلت لجهة درعة تافيلالت، وبالخصوص لدوار زاوية مولاي الشريف بجماعة كناوة قيادة تاكونيت، عمالة إقليم زاكورة، حيث قامت بحضور السلطات المحلية بمعاينة سقائط أضحية جميع أسر الدوار للتأكد من حقيقة وجود فساد الآضاحي.

ويضيف المكتب، أن مصالحه وقفت على وجود مامجموعه ثلاثة كيلوغرامات من اللحم غير صالحة للاستهلاك، بسبب مشكل في المبرد، حيث يقول إن الساكنة أكدت بأن الدوار عرف انقطاعا للكهرباء ليلة الإثنين الثلاثاء، وكذا انخفاض توتر التيار الكهربائي.

وكان مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد نصح كل المستهلكين، بضرورة الحفاظ على حلق الترقيم الخاص بكل حروف بعد ذبحه، للتمكن من الوصول إلى مصدره في حالة تسجيل أي مغالفة أو ظهور شيء غير طبيعي على اللحوم.