حلقة جديدة من مسلسل نيمار.. الريال يقدم لاعبا جديدا لخطف نجم “السيليساو” من البارصا

مازال الصراع مستمرا بين قطبي كرة القدم الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، حول البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ يسعى كل فريق لضمه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة “غلوبو” البرازيلية، اليوم الأربعاء، أن الفريق الملكي عرض نجمه البرازيلي الواعد فينسيوس جونيور على مسؤولي الفريق الباريسي، من أجل نقل نيمار إلى قلعة “سانتياغو بيرنابيو”.

وفي السياق نفسه، أكدت “سبورت” الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حصل على موافقة زين الدين زيدان مدرب الفريق، للسماح برحيل فينسيوس في ظل عدم اقتناع المدرب الفرنسي بإمكانياته.

واحتدم التنافس في الأيام القليلة الماضية بين الريال والبارصا حول نيمار، إذ أقحم الأول مجموعة من لاعبيه في الصفقة على غرار غاريث بيل، وخاميس رودريغيز، بينما عرض الفريق الكطلوني فيليب كوتينهو بالإضافة إلى 80 مليون يورو للظفر بخدمات لاعبه السابق.