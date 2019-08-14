سرقة أدوية لأمراض نفسية من قلب مستشفى في آزرو..الأمن يوقف شخصين والبحث جار عن شركائهما

تم صباح اليوم الأربعاء، توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في كونه المتورط الرئيسي في قضية تتعلق بسرقة أدوية وعقاقير طبية من داخل مكاتب المستشفى المتعدد التخصصات بمدينة آزرو.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إن مصالح الأمن كانت قد توصلت مساء أمس الثلاثاء، ببلاغ من إدارة المستشفى حول اختفاء علبة أدوية في ظروف مجهولة، من بينها أقراص وعقاقير طبية تستعمل في علاج الأمراض النفسية والعصبية.

وأوضح المصدر أنه تم فتح بحث دقيق مكن من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، والذي ضبط وهو في حالة تخدير وبحوزته علبتين من الأدوية المسروقة.

وأفاد البلاغ، بأن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت عن استرجاع جزء كبير من الأدوية والعقاقير المسروقة، والتي يجري حاليا جردها وفحصها بالتنسيق مع الجهة الطبية المختصة.

كما تم توقيف شخص ثاني يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، يضيف البلاغ، “وتم اخضاع المشتبه فيهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل المتورطين المحتملين”.