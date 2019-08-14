الجزائري بن سبعيني من رين الفرنسي إلى مونشنغلادباخ الألماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتقل المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، من رين الفرنسي، إلى بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، بعقد حتى عام 2023 بحسب ما أعلن الأخير يوم الأربعاء.

وأعرب المدير الرياضي لمونشنغلادباخ، ماكس إيبرل، عن سعادته بضم بن سبعيني "الذي بإمكانه أن يلعب كظهير أيسر أو قلب دفاع، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال إيبرل، إن بن سبعيني "سيجلب معه الكثير من الخبرة التي كسبها خلال ثلاثة أعوام ناجحة مع فريق جيد جدا من الدوري الفرنسي".

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وبإمكان بن سبعيني أن يبدأ مشواره مع الفريق الفائز بلقب الدوري الألماني 5 مرات منذ نهاية الأسبوع الحالي، عندما يفتتح مونشنغلادباخ مشواره في الموسم الجديد من الدوري، يوم السبت، على أرضه، ضد شالكه.

وينضم ابن الـ24 عاما الذي مر بمونبلييه وتوج بلقب كأس فرنسا الموسم الماضي مع رين حيث لعب منذ عام 2016، إلى فريق أنهى الموسم الماضي من الدوري الألماني في المركز الخامس ويلعب الموسم الحالي في مسابقة "يوروبا ليغ".

وكان بن سبعيني قد تُوج مع بلاده بكأس الأمم الإفريقية 2019.