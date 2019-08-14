لجنة الانتخابات المركزية تنظر بطلبات شطب ترشح "المشتركة" للانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر لجنة الانتخابات المركزية، في هذه الأثناء، بطلب حزب "عوتسما يهوديت" شطب ترشيح القائمة المشتركة لخوض انتخابات الكنيست الـ22 المقررة في الـ17 من أيلول/ سبتمبر المقبل. تفاصيل أوفى فور ورودها..

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