مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث طرق قرب نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرين في حادث طرق مروع وقع بالقرب من وادي الباذان شمالي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما جاء في بيان مقتضب صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. تفاصيل أوفى فور ورودها..

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