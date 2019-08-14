قطعة ثياب مزودة ببكتيريا حية للحدّ من روائح الجسد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طورت المصممة، روزي برودهيد، في إطار دراسات عليا بجامعة سنترال سانت مارتينز للفنون، في لندن، قطعة ملابس ذات شكل حديث، ومزودة ببكتيريا حية، تساعد في التغلب على انبعاث الروائح من الجسم، تُسمّى "سكين 2"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت برودهيد إن "سكين 2"، وهي قطعة ثياب تشبه لباس البحر بلون رمادي فاتح وأكمام، تحتوي على بكتيريا مفيدة تقلل الروائح التي تفوح من الجسم، لافتة إلى أن ”ليس العرق ما يسبب انبعاث روائح الجسد وإنما البكتيريا. لذا أدخلنا بكتيريا نافعة في القماش بما يتيح وجود كائنات دقيقة مفيدة تساعد في تقليل الروائح المنبعثة".

عارضة أزياء ترتدي رداء "سكين 2" في لندن (رويترز)

وأضافت: "هذا التغير في الكائنات الدقيقة مرتبط بالحد من الرائحة المنبعثة من الجسم ويشجع على تجدد الخلايا وهو مفيد حقا لمناعة الجلد".

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وتعاونت برودهيد مع عالم الأحياء البلجيكي، كريس كاليفيرت، وهو عالم أحياء دقيقة بجامعة خنت، لصنع "سكين 2".

وأمدّ كاليفيرت، برودهيد، بالبكتيريا النافعة، أو (البروبايوتيك)، والموجودة عادة على الجلد وقام أيضا بأبحاث مكثفة عن أسباب الروائح التي تنبعث من الجسد.

وينوي كلاهما طرح "سكين 2" للبيع، وتأمل برودهيد في تصميم مجموعة ملابس رياضية باستخدام نفس التقنية.