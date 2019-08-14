‏ مستشار رئيس الوزراء: تم اخماد الحريق قرب محطة الهارثة وتجهيز الكهرباء مستقر

أكد عبد الحسين هنين مستشار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، اخماد الحريق الذي اندلع بالقرب من محطة الهارثة في محافظة البصرة، كما اكد أن تجهيز الكهرباء مستقر.
وأضاف هنين، "في الوقت الذي نشيد فيه بابطال الدفاع المدني وكوادر وزارة الكهرباء وتعاون المواطنين، نأمل توخي الدقة في نشر المعلومات ونأمل من المواطنين الكرام متابعة الأخبار من مصادرها الرسمية الدقيقة"، مبينا "نود أن نبين ان تجهيز الكهرباء مستقر وان الطاقة المجهزة بمعدل يزيد عن 18500 ميكاواط وفي تصاعد مستمر".
يذكر أن مصدرا امنيا افاد في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في محطة كهرباء الهارثة بمحافظة البصرة، فيما أعلن مدير عام الدفاع المدني كاظم بوهان بوقت لاحق، السيطرة الكاملة على الحريق.
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