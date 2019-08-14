الكويت: التعرف على الرفات المسترجعة من العراق يتطلب وقتا

أكدت وزارة الداخلیة الكویتیة، الأربعاء، أن آلیة التعرف على رفات الأسرى والمفقودین الكویتیین التي تسلمتها مؤخرا من السلطات العراقیة، يتطلب الكثیر من الجهد والوقت للتعرف والمطابقة.

وجاء ذلك في بيان الوزارة المنشور بعد تفقد وكيل وزارة الداخلية، الشیخ فیصل النواف، آلیة عمل التعرف الجنائي على رفات الأسرى والمفقودین الكویتیین أثناء زيارته للإدارة العامة للأدلة الجنائیة التابعة لقطاع الأمن الجنائي.

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وأضاف أن "الشیخ فیصل النواف، توجه إلى مختبر التعرف على الهويات لتفقد آلیة عمل الكشف عن رفات الأسرى والمفقودین الكویتیین، وكیفیة استخلاص الحمض النووي ومطابقته مع قاعدة البیانات الموجودة في الإدارة العامة للأدلة الجنائیة".

يذكر أن عملية تسليم الرفات تمت الأسبوع الماضي عبر منفذ العبدلي الحدودي بين البلدين، بحضور مسؤولين معنيين من الجانبين الكويتي والعراقي، تمهيدا لإجراء عمليات المطابقة، ثم التعرف وتحديد هويات أصحاب هذه الرفات.