عمليات بغداد: سنتخذ الاجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية في حال فاز المنتخب

دعا قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، الاربعاء، المواطنين الى عدم اطلاق العيارات النارية في حال فاز المنتخب الوطني بمباراة اليوم، مؤكد ان القوات الامنية ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "مع تصاعد دعواتنا لمنتخبنا بالفوز نجدد تاكيدنا بعدم إطلاق العيارات النارية ابتهاجا بفوز المنتخب في المباراة النهائية في بطولة غرب آسيا".
وأضاف الربيعي، أن الاطلاقات النارية "ستسبب خسائر في الأرواح والممتلكات"، مؤكدا انه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وتقام في هذه الاوقات مباراة العراق والبحرين في نهائي بطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب على ستاد ملعب كربلاء الدولي.
وأضاف الربيعي، أن الاطلاقات النارية "ستسبب خسائر في الأرواح والممتلكات"، مؤكدا انه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وتقام في هذه الاوقات مباراة العراق والبحرين في نهائي بطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب على ستاد ملعب كربلاء الدولي.
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