اعتقال احد عناصر 'داعش' في سامراء

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال احد عناصر تنظيم "داعش" في حملة امنية بقضاء سامراء. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على احد الارهابيين الهاربين والمطلوب وفق احكام الفقرة 4/ ارهاب لأنتمائة لعصابات داعش في قضاء سامراء".



واضاف معن، أنه "تمت عملية القاء القبض استناداً لمعلومات استخباراتية وتسخير المصادر".

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