نائب: هيمنة الشركات على الواقع المؤسساتي لبعض الوزارات بدأ بالتلاشي

أكد عضو لجنة التقييم للاداء الحكومي البرلمانية النائب محمد البلداوي، الاربعاء، أن الحكومة بدأت فعليا بتوجيه ضربات لمافيات الفساد التي تعمل في صالات القمارت، فيما شدد على ان هيمنة الشركات المتنفذة على الواقع المؤسساتي في بعض الوزارات بدأ بالتلاشي.
وأضاف البلداوي، أن "الدور الرقابي لمجلس النواب سيكون هو الأساس بالمرحلة الحالية والمقبلة لايقاف تلك الحالات"، مشددا على أن "الحكومة بدأت فعليا في توجيه ضربات لمافيات الفساد التي تعمل في الروليت وصالات القمار ناهيك عن جهود اخرى تمت في المحافظات الجنوبية والشمالية لكنها لم تكن محسوسة كونها استهدفت خلايا صغيرة".
ولفت البلداوي الى أن "اعضاء المجلس والمؤسسة التنفيذية ستكون لهم فعالية اكبر بالفصل التشريعي المقبل في مواجهة شركات ومافيات الفساد"، مشددا على، ان "هناك بعض الشركات المتنفذة والمسيطرة على الواقع المؤسساتي في بعض الوزارات وهو امر لايمكن انكاره، لكن هيمنة تلك الشركات بدأ بالتلاشي وستصل الى الحد الذي يمكننا من السيطرة عليها بالشكل الكامل".
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