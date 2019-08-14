نائب: هيمنة الشركات على الواقع المؤسساتي لبعض الوزارات بدأ بالتلاشي

وقال البلداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "دور الحكومة سيكون هو الاعلى ولايوجد دور سيعلى على دورها، والفترة الماضية كانت فيها شركات ومافيات واصحاب رؤوس اموال متنفذين ويؤثرون على القرار"، مبينا انه "في ظل الرقابة الفعلية الجديدة للبرلمان والدور القوي من الحكومة فقد تم تشخيص الحالة ومعرفة مواطن الخلل ونفوذ تلك الاطراف واستغلالها للدولة بغية توظيفها لتحقيق مكاسبها ومنافعها الخاصة".وأضاف البلداوي، أن "الدور الرقابي لمجلس النواب سيكون هو الأساس بالمرحلة الحالية والمقبلة لايقاف تلك الحالات"، مشددا على أن "الحكومة بدأت فعليا في توجيه ضربات لمافيات الفساد التي تعمل في الروليت وصالات القمار ناهيك عن جهود اخرى تمت في المحافظات الجنوبية والشمالية لكنها لم تكن محسوسة كونها استهدفت خلايا صغيرة".

ولفت البلداوي الى أن "اعضاء المجلس والمؤسسة التنفيذية ستكون لهم فعالية اكبر بالفصل التشريعي المقبل في مواجهة شركات ومافيات الفساد"، مشددا على، ان "هناك بعض الشركات المتنفذة والمسيطرة على الواقع المؤسساتي في بعض الوزارات وهو امر لايمكن انكاره، لكن هيمنة تلك الشركات بدأ بالتلاشي وستصل الى الحد الذي يمكننا من السيطرة عليها بالشكل الكامل".