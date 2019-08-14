الرئيس الجزائري يجري تغييرات بصفوف الجيش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح سلسلة من القرارات التي تضمنت تعيينات وإنهاء المهام على مستوى الجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها إنهاء مهام المراقب العام للجيش اللواء حاجي زرهوني.
كما أصدر بن صالح قرارا بتعيين اللواء مصطفى أوجاني مراقبا عاما للجيش خلفا للواء حاجي زرهوني.
وتضمنت سلسلة القرارات التي وقعها الرئيس الجزائري المؤقت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة العقيد فريد طويل، الذي تم تعيينه نائبا عاما لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران.
وفي السياق ذاته تم تعيين العقيد عبدالقدوس حلايمية نائبا عاما بالمجلس العسكري بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة خلفا للعقيد فريد طويل.
كما تم تعيين العميد أحمد سعودي مديرا عاما للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.
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