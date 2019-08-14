ألمانيا تحيل 3 عراقيين للمحاكمة خططوا لهجوم إرهابي

أحال الادعاء الألماني العام، الأربعاء، 3 عراقيين إلى المحاكمة بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في ألمانيا.

ووفق بيان نشره على موقعه الإلكتروني، "سيمثل المتهمون الثلاثة أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هامبورج (وسط) في وقت لاحق".

وأضاف أن "الشرطة اعتقلت المتهمين الثلاثة في نهاية يناير الماضي في ولاية شليزفيغ هولشتاين (شمال) ويقبعون منذ ذلك التاريخ قيد الحبس الاحتياطي".

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وكان المتهمان الأصغر سنا والبالغ عمرهما ٢٣ عاما، يخططان لهجوم في ألمانيا منذ نهاية نوفمبر ٢٠١٨، ولجأ المتهمان للمتهم الثالث البالغ من العمر 36 عاما للحصول على سلاح ناري.

ووفق بيان الادعاء العام فقد كان المتهمون ينوون تنفيذ الهجوم باستخدام ١٠ كيلوات من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار وسيارة.

ولا يعرف حتى اليوم، المكان الذي كان ينوي المتهمون استهدافه.

ومنذ هجوم برلين الذي وقع في 19 ديسمبر 2016 وأوقع ١٢ قتيلا و٤٨ مصابا، تنشط الاستخبارات الألمانية وجهاز مكافحة الإرهاب في الشرطة في تتبع العناصر الإرهابية، وشن عمليات استباقية لاعتقالهم والحيلولة دون وقوع هجمات جديدة.

والشهر الماضي، أعلنت الشرطة الألمانية إحباط هجوم إرهابي واعتقلت ٦ إرهابيين في مدينة كولونيا غربي البلاد.