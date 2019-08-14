الان تتابع الخطوط الجوية اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار عدن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، الأربعاء، تعليق رحلاتها من وإلى مطار عدن الدولي حتى إشعار آخر. وقالت الخطوط اليمنية في بيان عبر “فيسبوك”: “تم تعليق الرحلات بسبب عدم منحنا تصاريح تشغيل رحلاتنا من وإلى مطار عدن الدولي”. Advertisements وأضافت أن التعليق “اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر”. وأضاف البيان أنه لازال بإمكان المواطنين السفر عبر مطار سيئون في حضرموت شرقي البلاد. واستأنفت الخطوط رحلاتها من وإلى مطار عدن الدولي، الثلاثاء، بعد توقف جراء المعارك التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية.

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