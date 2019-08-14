الان تتابع الرئيس الجزائري المؤقت يجري تغييرات شملت مناصب رفيعة في وزارة الدفاع والقضاء العسكري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الجزائر - الخليج 365
أجرى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الأربعاء، تغييرات جديدة في عدد من المناصب المهمة بالجيش الجزائري.
وأنهى الرئيس الجزائري مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وعين في مكانه اللواء مصطفى أوجاني مراقبا عاما جديدا للجيش.
كما تم أيضا إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة العقيد فريد طويل، وحل مكانه العقيد عبد القدوس حلايمية.
وكان الرئيس الجزائري المؤقت قد أنهى في أواخر الشهر الماضي مهام قادة عسكريين في 4 نواح عسكرية.
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