اخبار العالم

الرئيس الجزائري المؤقت يجري تغييرات شملت مناصب رفيعة في وزارة الدفاع والقضاء العسكري

0 نشر
talal 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع الرئيس الجزائري المؤقت يجري تغييرات شملت مناصب رفيعة في وزارة الدفاع والقضاء العسكري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الجزائر - الخليج 365

أجرى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الأربعاء، تغييرات جديدة في عدد من المناصب المهمة بالجيش الجزائري.

Advertisements

وأنهى الرئيس الجزائري مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وعين في مكانه اللواء مصطفى أوجاني مراقبا عاما جديدا للجيش.

كما تم أيضا إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة العقيد فريد طويل، وحل مكانه العقيد عبد القدوس حلايمية.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت قد أنهى في أواخر الشهر الماضي مهام قادة عسكريين في 4 نواح عسكرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري المؤقت يجري تغييرات شملت مناصب رفيعة في وزارة الدفاع والقضاء العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا