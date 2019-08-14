الان تتابع سفارة المملكة في اليابان تدعو المواطنين باتباع تعليمات السلطات مع اقتراب إعصار Krosa والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 دعت سفارة المملكة في اليابان، المواطنين هناك بالتقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث وأخذ الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار Krosa. وقالت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “نتابع إعصار Krosa العاشر الذي يمر فوق الأراضي اليابانية حتى يوم 17 أغسطس، وتهيب السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين 09055833862، 0335895242، متمنية السلامة للجميع”.

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