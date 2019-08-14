تظاهرة نسائية في البرازيل ضد الرئيس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برازيليا تظاهرت نساء السكان الأصليين في البرازيل ضد سياسات الرئيس جاير بولسونارو، وأكدن أنها تنتهك حقوق السكان الأصليين وتضر بالبيئة. وشارك ما يصل إلى ألفي سيدة في المظاهرة التي نظمت في العاصمة برازيليا تحت شعار «الأرض: جسدنا وروحنا». حسبما ذكرت صحيفة «فولها دي ساو باولو» اليومية. وطالبت السيدات اللائي ينتمين إلى نحو 300 مجموعة عرقية، برعاية صحية أفضل للسكان الأصليين، وانتقدت المتظاهرات سياسات بولسونارو الذي يرى أن مجموعات السكان الأصليين تمتلك أراض محمية واسعة للغاية وتعهد بفتح بعضها أمام أنشطة التعدين والزراعة.



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