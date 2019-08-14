الدفاع العراقية تنفي سيطرة البيشمركة على حاجز أمني جنوب الموصل

نفت وزارة الدفاع العراقية "سيطرة البيشمركة على حاجز أمني في قضاء مخمور، جنوب مدينة الموصل، بمحافظة نينوى"، مؤكدة أن "قوات الفرقة الـ14 من الجيش، تبسط سيطرتها على الحاجز الأمني في مخمور".
ولفتت إلى أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو في سيطرة مخمور، يبين أن هذه السيطرة تم الاستيلاء عليها من قبل قوة من البيشمركة"، موضحة أن "هناك جهات تحاول الترويج لهذا الفيديو بهدف خلط الأوراق، لكون هذه السيطرة يتواجد فيها الآن وحدات الفرقة 14 في الجيش العراقي".
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