أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون منظمة ​شنغهاي​ للتعاون، بختيار حكيموف أن "ثلاث دول أعربت عن رغبتها في المشاركة بنشاطات منظمة شنغهاي للتعاون"، مشيراً إلى أنه "لدينا في محفظتنا طلبات من ​إسرائيل​ وبنغلاديش و​السعودية​ ودول أخرى كثيرة جدا تريد الانضمام، بشكل أو بآخر، إلى نشاطات منظمة شنغهاي للتعاون".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: إسرائيل والسعودية وبنغلاديش بين دول تريد المشاركة بأعمال شنغهاي للتعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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