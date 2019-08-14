الخارجية الاميركية: قلقون من تحرك قوات عسكرية صينية على حدود هونغ كونغ

أعربت ​وزارة الخارجية الاميركية​ عن قلقها بشأن ​تقارير​ عن تحرك قوات عسكرية صينية على حدود ​هونغ كونغ​ وحثت جميع الجهات في هونغ كونغ على الانخراط في الحوار والكف عن ​العنف​.

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