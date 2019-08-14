هآرتس: الجيش الإسرائيلي ألغى تدريبات بسبب عدم وضوح خطط الميزانية

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي ألغى تدريبات مخصصة لقوات الاحتياط، بما فيها الوحدات البرية، كانت مقررة نهاية العام 2019، لاعتبارات تتعلق بالميزانية"، مشيرةً إلى أنه "تم إبلاغ كبار ضباط الاحتياط بإلغاء التدريبات، بما في ذلك التي كانت مقررة للفرقة البرية في المنطقة الجنوبية، أي قطاع غزة".
وذكرت أنه "تم فعلا إلغاء بعض التدريبات الأخرى، واقتصار بعضها على الضباط دون الجنود، فيما يدرس الجيش إلغاء تدريبات لاحتياطيي المدفعية"، مشيرةً إلى أنه "تم اتخاذ قرار إلغاء التدريبات على افتراض أن هذه الخطوة لن تؤثر على استعداد الوحدات العسكرية للحرب، لكن ضباطا كبارا قالوا إن وحداتهم لم تتدرب هذا العام، وهذا يضر بالكفاءات التشغيلية لفرق القتال".
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