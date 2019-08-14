اعتبر الرئيس السابق ​ميشال سليمان​ في تصريح على مواقع التواصل ان "‏اجمل حدث حصل في السنوات الاخيرة، طعن امام ​المجلس الدستوري​ شارك فيه نواب من مختلف ​الطوائف​ ومختلف الاحزاب والتيارات ومن الجنسين، بادرة خير، على امل ان يلاقيهم المجلس الدستوري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سليمان: طعن نواب من مختلف الطوائف امام المجلس الدستوري اجمل حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.