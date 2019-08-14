عبيد: لا نرضى بإقامة مطمر يؤدي الى تلويث ثروة المياه الجوفية في تربل

أكد النائب ​جان عبيد​ أنه "لم يرد أن يكون بداية في طليعة المعركة ضد مطمر تربل، لكي لا يفهم من الأمر أنه شخصي، لكون منزله يقع في جبل تربل، لكنه أجرى ​الاتصالات​ اللازمة بالمعنيين وأكد أنه لا يرضى بأي ضرر يمكن أن يلحق بالأهالي"، مشيراً إلى انه "لا يرضى بإقامة مطمر يؤدي الى تلويث ثروة ​المياه​ الجوفية في تربل، ولن يسمح مع فاعليات المنطقة وأبنائها بمرور ​النفايات​، وهو أجرى الاتصالات اللازمة ببلدية علما حيث سيعقد اجتماع يهدف الى إتخاذ قرار باقفال معبر البلدة أمام ​شاحنات​ النفايات، لأنه من غير المسموح أن تكون علما ممرا لما يتسبب بضرر الناس وبتهديد سلامتهم".

وفي بيان له، استنكر عبيد "الاعتداء الذي تعرضت له إحدى السيدات المعتصمات ضد المطمر على يد عنصر في ​قوى الامن الداخلي​"، مشددا على ان "​القوى الامنية​ هي لحماية المعتصمين وليست لحماية شاحنات النفايات وتأمين مرورها".