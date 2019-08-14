الجيش يوضح ما أشيع عن سرقة شاحنة من مرفأ بيروت: لتوخي الحذر بنقل المعلومات

علقت قيادة الجيش- مديرية التوجيه على ما تناقل بعض وسائل الإعلام تقريراً تلفزيونياً لشاحنة سُرقت وأُخرجت من مرفأ بيروت باتجاه الحدود اللبنانية – السورية، موضحةً أن "الشاحنة المسروقة التي تحدث عنها التقرير تم الإبلاغ عن سرقتها بتاريخ 17 / 1 /2019 من خارج حرم مرفأ بيروت، كما تم تعميم مواصفاتها على جميع الحواجز لتوقيفها وتمكن الجيش في حينه بنتيجة التعميم، من توقيف الشاحنة وسائقها لدى مرورها على أحد الحواجز، وقد تم تسليم السائق مع الشاحنة إلى المرجع المختص لإجراء اللازم".
وفي بيان لها، لفتت القيادة إلى أنه "في ما يتعلق بالصور التي نشرت لعدد من الشاحنات التي تمر ليلاً على ما سمي بالمعبر غير الشرعي، وتحديداً في منطقة القصر، فهذه الصور مجهولة المكان والزمان"، نافيةً صحة هذه المعلومة، داعيةً وسائل الإعلام إلى "توخّي الدقة في تناول أية معلومات تتعلّق بالمؤسسة العسكرية، والعودة إليها للتثبّت من صحة هذه المعلومات قبل نشرها".
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