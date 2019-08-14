عبد الله: خطاب جعجع بحال زار الجبل سيشدد على المصالحة والعيش المشترك

رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي بلال عبد الله أن زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية الى الجبل إن حصلت فهي زيارة طبيعية لاي رئيس حزب، لان جعجع يملك خطابا وطنيا مستقرا غير مستفز، وبحال زار الجبل سيكون خطابه مؤكدا على المصالحة والعيش المشترك.
واضاف في حديث تلفزيوني: "نحن والقوات واكبنا المصالحة ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم لا يزال التوافق مستمرا".
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