حنكش رداً على فادي جريصاتي: أهل المتن حيطهم مش واطي

رد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش على وزير البيئة فادي جريصاتي، قائلا "معالي الوزير قلتم أنّكم لن تقيموا مطمراً في السلسلة الشرقية لأنّ أهالي المنطقة لا يريدون المطمر لديهم ون قال لكم أنّ أهالي المتن وافقوا على المطمر في برج حمود والجديدة أوعلى رفع مستوى الطمر فيه؟ أم أنّكم لا تسألون عن رأيهم؟ أهل المتن حيطهم مش واطي".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشار حنكش الى أن "كارثة رفع مستوى مطمر الجديدة مسؤولة عنها وزارة البئية التي كان عليها ايجاد حلّ مستدام لأزمة النفايات بدل تركها تتفاقم لوضع أهل المنطقة تحت الأمر الواقع"، متوجهاً إلى جريصاتي بالقول "تحمّلوا مسؤوليتكم بدل رميها على النواب والبلديات والأهالي في المتن".
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