نقيب الصيادلة: لا أزمة في الادوية في لبنان حتى الآن

أكد نقيب الصيادلة ​غسان الامين​ في حديث تلفزيوني أنه "لا أزمة في الادوية في ​لبنان​ حتى الآن ولكن إذا اكملنا على هذه ال​سياسة​ الدوائية سنصل إلى أزمة على المدى الطويل".

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