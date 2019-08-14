خير: وصول جثمان فشيخ صباح الجمعة الى بيروت عبر الخطوط المغربية

اعلن امين عام الهيئه العليا للاغاثه ​اللواء​ الركن ​محمد خير​، عن "وصول جثمان المواطن حسين فشيخ الى ​مطار بيروت الدولي​، صباح يوم الجمعة، على الخطوط المغربية، عند الساعة السادسة والنصف صباحا".

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