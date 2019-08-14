لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجماعي إلى أن "إنتفاضة سلمية في ​المنية​ وسائر مناطق ​الشمال​ بوجه مطمري ​الفساد​ والفشل في الفوار وتربل، أدت إلى إلغائهما فانتصر المواطنون لمطلب محق ولا بد أن ينتصر ​اللبنانيون​ لبناء ​الدولة​، فإذا الشعب أراد فلن يقف أحد في طريقه وهذا هو الدرس المستخلص من إلغاء المطمرين وننتظر المزيد".

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كانت هذه تفاصيل خبر أشرف ريفي: لا بد ان ينتصر اللبنانيون لبناء الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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