جونسون يهاجم منتقديه ومعارضي "بريكست" بعنف

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اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بشكل لافت ومثير أعضاء في البرلمان بـ"التعاون" مع الاتحاد الأوروبي لوقف إجراءات "بريكست"، كما هاجم السياسيين الذين يحاولون إحباط محاولات المغادرة في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة مع بروكسل.

وظهر جونسون لأول مرة على الهواء مباشرة من مقر 10 داونينغ ستريت على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) للرد على أسئلة مواطنين في محاكاة لما يجري في مجلس العموم "في إجازة الآن" كل يوم أربعاء لمدة ساعة لرد رئيس الوزراء على أسئلة النواب (PMQs).

وتضمن كلام رئيس الوزراء شديد اللهجة الذي شنه خلال مداخلات المواطنين على منصة فيسبوك التي استغرقت نحو 12 دقيقة تقريبًا، ردا عنيفا على وزير الخزانة السابق فيليب هاموند الذي هاجم هو الآخر جونسون متهما إياه بإضاعة أية فرصة لصفقة الخروج من الاتحاد الاوروبي بتعهده بالخروج يوم 31 اكتوبر باتفاق أو بدونه.

مقال هاموند

وقال هاموند في مقاله الذي نشرته صحيفة (التايمز) اليوم الأربعاء إن قرار رئيس الوزراء الجديد في الخروج بلا اتفاق سيشكل "خيانة" للتصويت الذي جرى في استفتاء 2016 لمصلحة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

واضاف وزبر الخزانة السابق أن "الإدّعاء بأن الناخبين صوّتوا من أجل خروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق هو تمويه للحقيقة".

ورأى هاموند أن جونسون يتبنى حاليًا "موقفًا مدمّرًا" لإعادة التفاوض، ويدفع المملكة المتحدة باتجاه خروج بلا اتفاق، بمطالبته "بسحب كامل" للفقرة المثيرة للجدل حول الحدود في إيرلندا، وليس بإدخال "تعديلات مطلوبة" عليها.

كما انتقد هاموند المستشار الخاص لرئيس الحكومة دومينيك كامينغز، وهو العقل المدبر لحملة الاستفتاء، قائلا: إن "الأشخاص غير المنتخبين الذين يحرّكون هذه الحكومة يعرفون أن هذا طلب لا يستطيع الاتحاد الأوروبي تلبيته، ولم يقوم بتلبيته".

واتهم هاموند في المقال الذي ارفقه برسالة موقعة من نحو 20 من برلمانيي حزب المحافظين، كبير مساعدي جونسون الذي اتهمه "بسحب الخيوط" لتوجيه بريطانيا نحو انفصال لا صفقة عن الاتحاد الأوروبي.

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تعاون رهيب

وإلى ذلك، أكد جونسون في ردوده على اسئلة المواطنين على (فيسبوك) حيث ظهر جالسًا على مكتب، مع حافلة لندن حمراء خلفه وجهاز كمبيوتر لوحي أمامه ن هناك نوعا من "التعاون الرهيب" يدور بين أشخاص يعتقدون أنهم يستطيعون منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان وأصدقائنا الأوروبيين.

وقال: "أصدقاؤنا الأوروبيون لا يتحركون في معارضتهم ، استعدادهم لتقديم تنازلات. لا يتنازلون مطلقًا عن اتفاقية الانسحاب ، على الرغم من أنه تم فشل التصويت عليها في البرلمان ثلاث مرات ، إلا أنهم ما زالوا متمسكين بكل حرف وكل فاصلة من اتفاقية الانسحاب، لأنهم ما زالوا يعتقدون أنه يمكن حظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان".

وأكد جونسون إنه لا يزال "واثقًا من أننا سنصل إلى هناك" وأن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه "في النهاية ، سيشهد أصدقاؤنا في عواصم أوروبية أخرى، وأعتقد أن النواب ، أنه من الضروري المضي قدماً والقيام بذلك".

وشدد جونسون على القول: "الأمر الفظيع هو أنه كلما طال أمده، فمن المحتمل أننا بالطبع مجبرون على المغادرة مع خروج بريطانيا من الصفقة".

اصرار المفوضية

وتزامنت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، مع إصرار المفوضية الأوروبية على ضرورة أن تشرح بريطانيا أفكارها حول الطريق إلى الأمام إذا أريد للمحادثات التقدم.

وقالت فانيسا موك ، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ، "أبوابنا مفتوحة" لمناقشة الأمور مع المملكة المتحدة على الرغم من أن أي "مقترحات ملموسة" يجب أن تكون "متوافقة" مع اتفاقية الانسحاب.

وفي الأخير، يشار الى ان مداخلات جونسون على (Facebook Live) شاهدها مباشرة أكثر من 7000 شخص في ذروة البث. كما تلقت على أكثر من 4000 تعليق و 661 مشاركة و 51000 مشاهدة و1700 إعجاب، 825 ردود فعل "حب" و 129 ردود فعل "غاضبة".