شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الفتوى بالأزهر يحذر: لا تتبعوا فتاوى الإخوان.. فكرهم منحرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ صالح الأزهرى، عضو لجنة الفتوى بجامعة الأزهر، إن الفتاوى التى تروجها جماعة الإخوان عبر برامجها ومواقعها الدينية المختلفة، يؤكد أن هذه الجماعة منحرفة وصاحبة فكر متطرف لابد من الحذر، وعدم اتباع هذه الفتاوى والتى تحرض على العنف، ومنها الذى يهدف فقط لمصلحة الجماعة على حساب الأوطان.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بجامعة الأزهر فى تصريحات له، على المواطنين أن يأخذوا فتاويهم من المصادر الرسمية سواء دار الإفتاء والأوقاف والأزهر، مؤكدا أن هؤلاء لهم مصالح شخصية، وكل الفتاوى التى تصدر منهم كل منحازة لطرف معين، وهو طرف هذه الجماعة التى تستخدم وترفع شعار الدين لمصلحتها الشخصية.