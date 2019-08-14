الجزائر: تغييرات في مناصب رفيعة بالجيش والقضاء العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أجرى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الأربعاء، عدد من التغييرات شملت مناصب رفيعة في وزارة الدفاع والقضاء العسكري.

وذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن "بن صالح" وقع مراسيم رئاسية أنهى بموجبها مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وتعيين اللواء مصطفى أوجاني بدلا منه.

كما تم أيضا إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة العقيد فريد طويل، الذي تم تعيينه في نفس المنصب بالمحكمة العسكرية بوهران، وحل في منصبه العقيد عبد القدوس حلايمية.

كما تقرر تعيين العميد أحمد سعودي مديرا عاما للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.