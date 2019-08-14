محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
لقي شخصان مصرعهما إثر تصادم سيارة نصف نقل ودراجة نارية "توكتوك"، على طريق "المنصورة – السنبلاوين" في محافظة الدقهلية.
كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل و"توكتوك"، ووجود حالتي وفاة.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، بقيادة الرائد إسلام صقر، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة "السيد حسن علي - 40 سنة – سائق توكتوك - مقيم بالروضة مركز السنبلاوين"، و"وائل محمد السيد - 43 سنة - مقيم بقرية طوخ الأقلام مركز السنبلاوين" تصادف وجوده أثناء الحادث.
جري نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخصين إثر تصادم "توكتوك" وسيارة نصف نقل في الدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.