مصرع شخصين إثر تصادم "توكتوك" وسيارة نصف نقل في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي شخصان مصرعهما إثر تصادم سيارة نصف نقل ودراجة نارية "توكتوك"، على طريق "المنصورة – السنبلاوين" في محافظة الدقهلية.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل و"توكتوك"، ووجود حالتي وفاة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، بقيادة الرائد إسلام صقر، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة "السيد حسن علي - 40 سنة – سائق توكتوك - مقيم بالروضة مركز السنبلاوين"، و"وائل محمد السيد - 43 سنة - مقيم بقرية طوخ الأقلام مركز السنبلاوين" تصادف وجوده أثناء الحادث.

جري نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة.