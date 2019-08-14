بعد زواجها بأيام.. وفاة "إيمان" عقب سقوطها من الطابق الخامس في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

لقيت عروس، مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الخامس في منزلها بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز ومدينة كفر صقر، محافظة الشرقية.

وتبين أن المتوفية "إيمان.م.ش" في بداية العقد الثالث من العمر، سقطت من شرفة الطابق الخامس لمنزلها، وذلك أثناء نشر ملابس لتجف على حبال الشرفة، فاختل توازنها وسقطت لتفارق الحياة.

وتبين أن المتوفية عروس جديدة لم يمر على زواجها أكثر من 25 يومًا، فيما قال مصدر أمني بمركز شرطة كفر صقر، إن أسرة المتوفية لم تُحرر محضرًا بواقعة وفاتها.