انفجار المفاعل النووي في روسيا يثير ضجة على مواقع التواصل

سادت حالة من القلق مستخدمي مواقع التواصل حول العالم بعد حادث غامض يتعلق بتجربة صاروخية وقعت في روسيا يوم الخميس الماضي.

ففي الثامن من أغسطس الجاري، وقع انفجار في قاعدة عسكرية في مدينة سفرودفنسك شمالي روسيا، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الإشعاع في المدينة.

وأسفر الحادث، الذي تكتمت عليه روسيا في البداية، عن

مقتل 4 خبراء.

وقد تصدر هاشتاج "انفجار روسيا" باللغة الإنجليزية قوائم الهاشتاجات الأكثر تداولا حول العالم.

وذهبت بعض التعليقات إلى مقارنة الحادث بالتسريب النووي في مفاعل تشيرنوبل ومدى تأثيرهما على البيئة والأمن العالمي.

Advertisements

وفي معرض تعليقه على الانفجار الروسي الغامض، قال الرئيس الأميركي

دونالد ترامب في تغريدة إنه يعلم "الكثير عنه".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك تكنولوجيا مماثلة، وأكثر تطورا من تلك التي ترجح أنها سبب الانفجار في روسيا، الأمر الذي أثار مخاوف كثيرين على تويتر.

في حين نفى خبير الأسلحة الأمريكي جو سيرينسيوني كلام ترامب.

وقال في تغريدة: "هذا غريب. ليس لدينا برنامج لصواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية. حاولنا بناء واحد في الستينيات، لكن الأمر لم يكن قابلا للتنفيذ".