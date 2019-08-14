أمير مكة: بدر بن سلطان يقوم بواجب عجيب في موسم الحج

أثنى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية، بنائبه الأمير بدر بن سلطان نظرًا لجهوده خلال موسم الحج لهذا العام.
فيما قال أمير مكة عبر وسائل الإعلام السعودية أن الأمير بدر بن سلطان يقوم بواجب عجيب في لجنة الحج وله نشاط في كل محل، متابعًا أن بدر شاب يستغل شبابه في أطهر بقعة بالعالم وأطهر مهمة في العالم وهي خدمة حجاج بيت الله الحرام مستكملًا عبارات الثناء بنائبه قائلًا:" ماشاء الله بدر يقوم بهذا العمل بطريقة عجيبة".
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وكان الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمر بإيقاف مسئولي
كما أنه طلب الالتقاء بعدد من ممثلين الحجاج المتضررين واستمع إليهم وثبت وجود تقصير في تقديم الخدمات لهم من مكتبين تابعين لإحدى مؤسسات الطوافة وهذا الأمر لا يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديمأرقى الخدمات لهم، وهنا وجّه الأمير بدر بن سلطان بإيقاف المسئولين وتحويلهم للتحقيق الكامل والمتابعة، ورفع النتائج له.
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والجدير بالذكر أن أمير مكة قال خلال مؤتمر صحفي عَقده أمس في مكتبه بمقر الإمارة بمنى عقب انتهاء موسم الحج:"أن كافة الخدمات والإمكانيات التي ساهم فيها كل شخص سعودي من الحكومة السعودية وخارجها، يعد شرف عظيم يعتز به كل سعودي، بأن هيأ الله تعالى لنا جميعا خدمة ضيوف الرحمن، ولا أستثني أحدًا من العاملين في هذا الحج وهم بمئات الألوف".
وتابع الأمير الفيصل أن تلك الخدمات التي قدمها كل مواطن سعودي في أيام الحج المباركة تعتبر مصدر فخر واعتزاز له، لافتًا أنه يتحدث باسمه واسم كل زملائه المشرفين على تقديم خدمات ضيوف الرحمن بتلك البقاع والأماكن المقدسة في موسم الحج والأيام المباركة.
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