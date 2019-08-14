مباحثات كويتية باكستانية بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة

اجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الأربعاء مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، تطورات الأوضاع في المنطقة. مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، تطورات الأوضاع في المنطقة. كما بحث الجانبان- خلال الاتصال الهاتفى الذي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي - مستجدات الأحداث الاقليمية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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