اجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الأربعاء مباحثات هاتفيةمع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، تطورات الأوضاع في المنطقة.
كما بحث الجانبان- خلال الاتصال الهاتفى الذي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي - مستجدات الأحداث الاقليمية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات كويتية باكستانية بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.