أكدت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، على احترام قواعد الاتصال بين العلماء الروس والمنظمات الدولية الأجنبية؛ على خلفية تزايد نشاط الاستخبارات الأجنبية.
وذكر الموقع الالكتروني الروسي "لينتا. رو" اليوم الأربعاء أن قرار الوزارة بهذا الشأن يؤكد أن عقد العلماء الروس لقاءات مع المنظمات الأجنبية يعتبر أمرًا غير مسموح به إلا بإذن الرئاسة.
موعد عقدها بخمسة أيام وألا يقل عدد المشاركين في اللقاء الواحد من الجانب الروسي عن شخصين.
وطلبت الوزارة من المنظمات العلمية الروسية إبلاغها بمثل هذه اللقاءات قبل
وألزمت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية المشاركين الروس في مثل هذه اللقاءات بتقديم تقارير عقب انتهائها، تتضمن محتويات الحوار وترفق بها نسخ من جوازات السفر الخاصة بالمشاركين الأجانب.
للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه يتعين أن يكون العلماء الروس يقظين خاصة في ظل استمرار التجسس الصناعي العلمي. وقال: "يجب أن يكون العلماء الروس ملتزمين باليقظة؛ خاصة وأن أجهزة المخابرات الأجنبية هي الأخرى في حالة يقظة".
وتعليقا على هذا الأمر، أعلن المتحدث الصحفي
وأضاف :"عملية التجسس تظل جارية ضد علمائنا على مدار 24 ساعة يوميا و7 أيام أسبوعيا وخاصة ضد العلماء الشباب"، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أنه يتعين علي العلماء الروس تقييد أنفسهم بالقواعد الصارمة لأن هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى نتيجة سيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تمنع عقد العلماء الروس لقاءات مع المنظمات الأجنبية دون إذن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.