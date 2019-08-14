قلق أميركي إزاء التحركات الصينية على حدود هونج كونج

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تحركات القوات الصينية على الحدود مع هونج كونج ودعت بكين إلى احترام الحكم الذاتي في المنطقة، مع استمرار الاحتجاجات. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان "الولايات المتحدة تشعر بالقلق الشديد من تحركات الصين العسكرية على الحدود مع هونج كونج وتدعو بكين بقوة إلى احترام التزاماتها في الإعلان الصيني البريطاني المشترك للسماح لهونج كونج بممارسة أعلى درجات الحكم الذاتي".



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