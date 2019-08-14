قبول ملفات 26 مرشحاً لانتخابات الرئاسة في تونس

قالت هيئة الانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، إنها قبلت 26 مرشحاً لخوص انتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في الشهر المقبل ورفضت ملفات 71 آخرين.

تأتي الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 15 من سبتمبر المقبل عقب وفاة الباجي قائد السبسي، الشهر الماضي عن 92 عاماً.

ويتولى حالياً رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مؤقتاً مهام الرئاسة.

والمرشحون الذين قبلت ملفاتهم هم 24 مرشحاً ومرشحتان.

وستكون هذه ثالث انتخابات رئاسية في تونس منذ انتهاء حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.

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وسيكون رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة ووزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي من أبرز المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

ومن بين المنافسين البارزين أيضاً نبيل القروي وهو رجل أعمال وصاحب قناة تلفزيونية خاصة.

وتشارك سلمى اللومي وهي وزيرة سابقة للسياحة وعبير موسي وهي زعيمة الحزب الدستوري الحر ومن أشد أنصار الرئيس السابق بن علي في الاستحقاق الانتخابي.

وكان 97 شخصاً قدموا ملفاتهم للترشح للرئاسة.