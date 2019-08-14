كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية اليمنية تطالب بانسحاب قوات الانتقالي الجنوبي من عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الخارجية اليمنية بانسحاب قوات الانتقالي الجنوبي من المواقع التي سيطرت عليها في عدن، قبل الدخول في حوار بخصوص الأحداث التي وقعت أخيراً في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال نائب وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي: "رحبت الحكومة بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن"، بحسب تغريدة نشرتها الخارجية اليمنية على حسابها الرسمي بموقع (تويتر)، اليوم الأربعاء.

وتابع الحضرمي: "لكن يجب أولًا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار".

وسيطرت قوات تابعة للانتقالي الجنوبي على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي.

وخلفت المعارك نحو 40 قتيلاً من المدنيين فضلاً عن أكثر من 200 جريح، بحسب الأمم المتحدة، فيما لم يعلن أي من الطرفين عن القتلى والجرحى في صفوف قواته.