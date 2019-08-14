الخطوط الجوية اليمنية تعلن وقف رحلاتها من وإلى مطار عدن

وجاء في بيان للشركة أنه تم تحويل جميع الرحلات إلى مطار سيئون بحضرموت.

وأكدت الخطوط اليمنية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن قرار إيقاف الرحلات عبر مطار عدن جاء بتوجيهات من وزير النقل (في الحكومة الشرعية) صالح الجبواني، نافية ما رددته مواقع إخبارية من أن القرار جاء من التحالف (ضد جماعة أنصار الله في اليمن).

وفي السياق أبلغ مصدر بالشركة، بأن رحلات الخطوط اليمنية عبر مطار عدن لا تزال قائمة في مواعيدها.