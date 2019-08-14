كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية اليمنية تعلن وقف رحلاتها من وإلى مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية وقف رحلاتها من وإلى مطار عدن الدولي اعتبارا من الغد.
وجاء في بيان للشركة أنه تم تحويل جميع الرحلات إلى مطار سيئون بحضرموت.
وأكدت الخطوط اليمنية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن قرار إيقاف الرحلات عبر مطار عدن جاء بتوجيهات من وزير النقل (في الحكومة الشرعية) صالح الجبواني، نافية ما رددته مواقع إخبارية من أن القرار جاء من التحالف (ضد جماعة أنصار الله في اليمن).
وفي السياق أبلغ مصدر بالشركة، بأن رحلات الخطوط اليمنية عبر مطار عدن لا تزال قائمة في مواعيدها.