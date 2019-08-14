كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة الفلسطينية تحذّر من المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واستنكر بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، تصريحات وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، جلعاد أردان، التي دعا فيها لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في البيان: «ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر، وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، ونؤكد أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن يُقبل المساس به إطلاقًا».

وأضاف البيان أن «الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك، ويجب على المجتمع الدولي التدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاولات، التي - إن استمرت - ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه، أو تحمل نتائجه الخطيرة». وكان الوزير الإسرائيلي أردان قد دعا- أمس- إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى، السائد منذ عام 1967؛ بدعوى أنه يحمل ظلمًا لليهود، ولا يتيح لهم الصلاة في المسجد بحرية مثل المسلمين.

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