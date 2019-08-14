كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث سياسي يكشف لــ "الخليج 365" الأدوار الخبيثة لحزب الإصلاح في حرب اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال"عبدالعالم حيدرة" الباحث والمحلل السياسي اليمني، بكل تأكيد بأن حزب الإصلاح اليمني"اخوان اليمن" لعبوا دور سىء وسلبي ابتداءاً من ثورة 11 فبراير، واستطاعت هذة المليشيات والحزب الديني بأن يركب الموجه، وأفشل ثورة 11 فبراير وحولها من ثورة إلى نكبة والتي نكبت اليمنيين بشكل عام.

وأضاف في تصريحات خاصة بأن حزب الإصلاح "الاخوان المسلمين" دائماً أن يخوض حروبه بالوكالة أي عن طريق زرع الفتن، وعن طريق مليشياته التي لا تقاتل بشكل غير مباشر وما حدث في معسكرات الحوثيين، وطعن بالخلف بالمقاتلين في الجبهات المساندة للشرعية.

وأشار أن بعض المحافظات التي وقعت في أيدي الحوثين كانت بسبب تسهيل كبير حزب الإصلاح اليمني "الاخوان المسلمين".

وقال بأن ما حدث في المحافظات الجنوبية هى محاوله اجتثثاث كل يد اصلاحية، والتي طالبت بإخراجهم من الحياة السياسية مؤكداً بأنه حزب مفسد أكثر مما يمكن أن يكون.