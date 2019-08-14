كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفاح نيوزيلندا يحذر من "صراع كبير مقبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، إن المسلح المتهم بقتل 51 شخصاً في نيوزيلندا أرسل رسالة بخط اليد من سجنه يعبر فيها عن آرائه السياسية والاجتماعية، مما دفع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لتقول إنه "لم يكن ينبغي السماح بهذا قط".ونشرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، صورة للرسالة المؤلفة من 6 صفحات، المرسلة من برينتون تارانت المتهم بإطلاق النار في مسجدين.
وذكرت الصحيفة أن الرسالة جاءت من السفاح ردل على رسالة وصلته من شخص يدعى آلان، يقال إنه "يعيش في روسيا التي زارها قبل 4 سنوات".
وفي الصفحة الخامسة، يوضح تارانت آراءه السياسية العنصرية وتأثيراته ويعترف بأنه لا يمكنه قول الكثير في الرسالة، وإلا فإن الحراس سيصادرونها.
وحذر المتهم في الرسالة من "صراع كبير قادم"، واختتمها بالقول:"لا تنس واجبك تجاه شعبك".
وقال موقع "نيوزهب" الإلكتروني إن "آخر سطرين من الرسالة يمكن فهمهما على أنهما دعوة لحمل السلاح، لكنه حجب ما كتب فيهما".