كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفاح نيوزيلندا يحذر من "صراع كبير مقبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، إن المسلح المتهم بقتل 51 شخصاً في نيوزيلندا أرسل رسالة بخط اليد من سجنه يعبر فيها عن آرائه السياسية والاجتماعية، مما دفع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لتقول إنه "لم يكن ينبغي السماح بهذا قط".

ونشرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، صورة للرسالة المؤلفة من 6 صفحات، المرسلة من برينتون تارانت المتهم بإطلاق النار في مسجدين.