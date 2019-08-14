كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف يقصف مواقع للميليشيا في صنعاء وصعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جديدة على مواقع وتحركات الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظتي صنعاء وصعدة.

وقالت مصادر، إن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على تجمعات حوثية في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وفق ما أورد موقع "المشهد العربي"، اليوم الأربعاء.

وأضافت أن الغارات شملت مواقع حوثية في صعدة، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف الميليشيات.

وكانت مصادر كشفت عن مصرع 36 عنصراً من الميليشيا الانقلابية، بينهم 10 قيادات ميدانية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر، إن "غارات للتحالف العربي نجحت في دك مواقع عسكرية عامة للحوثيين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات".